Битва в Нальчике: конница напала на полицию

Кабардино-Балкарии разгорелся конфликт из-за Канжальской битвы 1708 года. Зародившись в селе Кенделен, беспорядки добрались до Нальчика , столицы республики. Почему начались стычки и что Канжальская битва значит для кабардинцев, рассказывает «Газета.Ru»

В центре Нальчика, столицы Кабардино-Балкарской республики, начались столкновения жителей с правоохранительными органами , передает местный интернет-портал News-r.

По данным издания, беспорядки в Нальчике вызваны конфликтом, произошедшим накануне, 18 сентября, в кабардино-балкарском селе Кенделен. По факту событий в Кенделене Следственный комитет уже начал проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«18 сентября 2018 года участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы были остановлены на пути в селение Кенделен», — рассказали в ведомстве.

Как сообщает СК, в ходе конфликта в Кенделене неустановленные лица, отказавшись выполнять требования полицейских, применили физические насилие в отношении представителей власти, а также «пытались спровоцировать столкновение сторон, в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, а также призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности».

Канжальская битва состоялась в начале сентября 1708 года вблизи горы Канжал, в верховьях реки Малки. Причиной военного конфликта было нежелание кабардинцев платить дань крымскому хану и османскому султану. Крымские татары и османы — всего, по разным данным, от 30 до 100 тыс. человек — под руководством хана Каплана I Герая выступили в Кабарду для усмирения кабардинцев. Благодаря действовавшему тогда Константинопольскому мирному договору крымцы и татары рассчитывали на невмешательство русских, а потому предполагали, что их ждет легкая победа над малочисленными кабардинцами.

Кабарда могла выставить 10-тысячное войско, половину которого составляла конница. Кабардинские послы, отправленные с просьбами о помощи к калмыкам, донским, терским и гребенским казакам, вернулись ни с чем. К середине лета 1708 года османо-крымское войско достигло Кабарды и расположилось лагерем вблизи истока Малки. Князь Кабарды Кургоко Атажукин вступил в переговоры с Капланом I Гераем. Тот требовал предоставить ему 3000 невольников и не шел ни на какие компромиссы. После провала переговоров начались активные боевые действия.

Согласно записям прусско-российского географа Иоанна Гербера, «черкесы (кабардинцы — „Газета.Ru“.) собрались в одно место, к которому между горами дорога узка и тесна и чтоб татаров туда к себе обманом привести, отправилось от них 12 человек, которые пришли к татарскому войску и назвались беглецами. И обязались крымские войска, хоть и через узкую, однако же, безопасную дорогу в самые черкесы привести, чему крымцы и поверили, и через вышеописанную дорогу без помешательства проехали. А по приближении оного крымского войска черкесы все собрались и около той же дороги за горами в закрытии держались. А как татары оную дорогу прошли и палатки свои в той долине ставить начали, то черкесы из гор с каменьями к тому приготовленными, дорогу завалили, на татаров внезапно напали».

Стесненная горами и обрывистым берегом Малки крымско-османская армия, измотанная продолжительной военной кампанией, подверглась неожиданной ночной атаке. Непосредственно перед атакой кабардинцы скрытно приблизились к вражескому лагерю, в котором находились десятки тысяч верховых лошадей и вьючного скота, и пустили в их гущу до 300 ослов (по другим данным — лошадей) с привязанными к ним вязанками горящей соломы. Обезумевшие татарские лошади усилили суматоху и панику в рядах крымских воинов. Очень скоро сражение превратилось в беспощадное избиение, которое завершилось тотальным разгромом и уничтожением крымско-османской армии.

В результате боя погибли более 30 тыс. крымчан. Князь Кабарды Татархан Бекмурзович сообщал:

«Хан ушел с малыми людьми, а иные без бою с гор убивались. Солтана взяли в плен и многих их мурз и простых крымцев, четыре тысячи коней и панцырей множество, 14 пушек, 5 бомб, много пищалей и всю их пороховую взяли. И шатры, которые у них, все взяты».

Сокрушительное поражение крымцев в Кабарде имело большой международный резонанс. Молдавский господарь Михайло Роговица извещал российского канцлера Головкина: «Хан какой срам, урон и напасть воспринял от черкесов…, что уж пострадал так, чего или никогда или от веку не видал Крым». Османский историк Фындыклылы Мехмед Халифе писал: «Никогда не слыхано было такого их избиения».