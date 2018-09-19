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Появилось видео с места крушения МиГ-31
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Появилось видео с места крушения МиГ-31 в Нижегородской области 

РИА Новости + ещё 74 42 минуты назад
В Сети появились кадры с места падения истребителя МиГ-31 в Нижегородской области. Видео размещено на YouTube.
На опубликованной записи видны горящие обломки самолета. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.
Ранее Минобороны России сообщило, что в Нижегородской области истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время планово-тренировочого полета. Оба летчика катапультировались, их жизни ничего не угрожает.
Самолет упал в районе города Кулебаки и после крушения полностью сгорел, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. На месте крушения работает комиссия Минобороны. Место падения Миг-31 в Нижегородской области
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