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Автобус с пассажирами загорелся в Подмосковье
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Автобус с 47 пассажирами загорелся на трассе М2 «Крым» в Подмосковье 

Агентство «Москва» + ещё 15 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошел в рейсовом автобусе на трассе М2 «Крым», движение в районе ЧП ограничено. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«По предварительным данным, на 41 км трассы М2 «Крым» произошло возгорание в рейсовом автобусе. Водитель остановил машину и эвакуировал 47 пассажиров, находившихся в салоне. В результате происшествия никто не пострадал», — сказал представитель подмосковного главка.
На месте происшествия работают пожарные, устраняются последствия возгорания. Движение в районе аварии затруднено, добавили в пресс-службе.
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