Автобус с пассажирами загорелся в Подмосковье

Автобус с 47 пассажирами загорелся на трассе М2 «Крым» в Подмосковье

Пожар произошел в рейсовом автобусе на трассе М2 «Крым», движение в районе ЧП ограничено. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«По предварительным данным, на 41 км трассы М2 «Крым» произошло возгорание в рейсовом автобусе. Водитель остановил машину и эвакуировал 47 пассажиров, находившихся в салоне. В результате происшествия никто не пострадал», — сказал представитель подмосковного главка. На Симферопольском шоссе в Подмосковье загорелся пассажирский автобус. Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, автобус следовал по маршруту 365 "Чехов — Москва". Причины случившегося выясняются.



Фото: YouTube/Ник Савч pic.twitter.com/R4gHRTVMW7— Москва 24 (@infomoscow24) 20 сентября 2018 г.

На месте происшествия работают пожарные, устраняются последствия возгорания. Движение в районе аварии затруднено, добавили в пресс-службе.