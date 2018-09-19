В МВД высказались о «расследовании» по «отравителям»

В МВД прокомментировали «расследование» СМИ о Петрове и Боширове

«Конечно, невозможно. Из базы данных ФМС ничего подобного нельзя понять», — цитирует Зубова РИА Новости.

Он также отметил, что в УФМС нет подразделений, «подведомственных ГРУ или кому-либо ещё».

5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери. По данным британских властей, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Скотленд-Ярд опубликовал их фотографии, сделанные в аэропорту Гэтвик в тот момент, когда они прилетели в страну.

Впоследствии Петров и Боширов дали 25-минутное интервью RT, в котором заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы и ничего не знали про Скрипалей.

Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало вышедшее на RT интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.