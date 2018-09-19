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В румынской школе произошел взрыв
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СМИ сообщили о двух пострадавших в результате взрыва в румынской школе 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Савельев
Два человека пострадали, более 70 были эвакуированы из школы в селе Войничень румынского уезда Тыргу-Муреш после взрыва газа, передает в среду агентство Mediafax со ссылкой на спасателей.
"Взрыв произошел в среду утром в школе в Войничень, уезда Муреш. Женщина и ребенок попали в больницу с ожогами. Из школы эвакуировали 70 учеников и 7 учителей. Пожара за взрывом не последовало", — говорится в сообщении агентства.
По предварительным данным, взрыв произошел, когда работающая в школе уборщица попыталась затопить печь. Она получила ожоги лица второй степени. Также пострадал 14-летний школьник, у него ожоги первой степени. Оба пострадавших находятся под наблюдением врачей.
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