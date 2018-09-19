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Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
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Уроженка России рассказала подробности отравления в Солсбери 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Пострадавшая от отравления в Солсбери уроженка России Анна Шапиро рассказала, как она с мужем Алексом Кингом оказалась в ресторане и что там произошло.
Шапиро вместе с мужем приехала в деревню у Солсбери в воскресенье. Им посоветовали пойти в ресторан Prezzо, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Sun.
В ресторане Шапиро заказала флорентийскую пиццу, а ее муж — морского окуня, овощи и картофель. «Еще мы заказали два бокала белого вина», — добавила она.
Через некоторое время Кингу стало плохо и он вышел в туалет. Потом она увидела его лежащим на полу в туалете с идущей изо рта пеной.
«Я побежала вниз на помощью. Я была в панике», — сказала она.
Позже она тоже почувствовала себя плохо.
Пару госпитализировали. Шапиро выписали в понедельник. Сейчас за ней присматривает полиция. Кинга сначала ввели в искусственную кому, сейчас он пришел в сознание.
Источники издания полагают, что причиной отравления пары мог быть стрихнин.
Шапиро также рассказала изданию, что родилась в Нижнем Новгороде, но сейчас не является российской гражданкой — в 2006 году она получила гражданство Израиля, а спустя два года переехала в Лондон.
Напомним, во вторник полиция Британии озвучила окончательные выводы о новом инциденте в ресторане в Солсбери.
Ранее появились сведения о критическом состоянии мужчины, который в воскресенье вечером почувствовал себя плохо за ужином. Ресторан решили закрыть.
Город Солсбери стал известен всему миру после «Дела Скрипалей».
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