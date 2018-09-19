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Женщину, которой стало плохо на борту рейса Омск-Москва, госпитализировали
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Женщину, которой стало плохо на борту рейса Омск-Москва, госпитализировали 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Пассажирка рейса Омск-Москва авиакомпании S7, госпитализированная в тюменскую больницу, находится в реанимации, сообщила РИА Новости в среду представитель департамента здравоохранения Тюменской области.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании S7, летевший рейсом Омск-Москва, вечером во вторник совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажирки. Женщине стало плохо на борту, и командир принял решение о посадке в аэропорту Тюмени. В 18.40 пациентку уже ждала бригада скорой помощи. Она была госпитализирована, ей оказана помощь. Самолет прилетел в Москву с большим опозданием.
"Вызов поступил в 17.23 местного времени (15.23 мск), бригада скорой помощи до 18.40 (16.40 мск) ждала посадки самолета. Пожилую женщину сразу же доставили в областную клиническую больницу №1. В настоящий момент она находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи провели весь комплекс диагностических обследований и в настоящий момент оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пациентка почувствовала себя плохо еще до вылета.
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