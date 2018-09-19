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Избившему DJ Smash экс-депутату не изменили приговор
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Суд оставил в силе приговор экс-депутату и его другу, избившим DJ Smash 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пермский краевой суд оставил без изменений приговор экс-депутату заксобрания Пермского края Александру Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу, которые ранее были признаны виновными в избиении DJ Smash и осуждены на два года лишения свободы в колонии-поселении, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Руководствуясь положением уголовно-процессуального закона Российской Федерации, суд постановил: приговор Ленинского районного суда оставить без изменения", — огласил решение судья Александр Богомягков.
При этом председательствующий судья скорректировал приговор в отношении Телепнева, засчитав ему срок лишения свободы — временного содержания под стражей в период с 28 по 30 марта 2018 года из расчета "один день содержания под стражей — за два дня отбывания лишения свободы в колонии-поселении".
Таким образом, Пермский краевой суд оставил в силе приговор Телепневу и его другу Ванкевичу, которые были признаны виновными в преступлении, предусмотренном статьей 112 части 2 пункта "г" "д" УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений"), и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.
Конфликт Телеплева и Ванкевича с DJ Smash (Адреем Ширманом) произошел в пермском ночном клубе "Дом Культуры" в феврале. После отказа сделать повторное селфи с Ванкевичем DJ Smash отмахнулся от него, после чего они вдвоем упали на пол. Подоспевший к ним Телепнев нанес Ширману два удара, от которых диджей снова упал, а затем нападавшего поддержал Ванкевич. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели.
Общественный резонанс ситуация получила после того, как Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в Instagram видео DJ Smash из больничной палаты. Поддержку своему другу Тимати оказал и во время судебного процесса — он вместе с DJ Smash прибыл на одно из судебных заседаний в суд первой инстанции.
В краевом суде представители обвиненной стороны пытались оспорить квалификацию уголовного дела. По мнению адвокатов, драка с DJ Smash произошла не из хулиганских побуждений — Телепнев якобы защищал друга, а Ванкевич сам получил травмы во время потасовки. Однако суд доводы защиты не учел.
Сам DJ Smash ожидал, что апелляция позволит усугубить приговор Телепневу и Ванкевичу, о чем он заявил на своей странице в Instagram.
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