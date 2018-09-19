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Подростки из интерната в Приморье пустились в бега
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Подростки из закрытой школы в Приморье устроили массовый побег 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Три десятка подростков сбежали из спецшколы в Уссурийске. Полицейские нашли 24 из них и вернули обратно, еще шестеро находятся в бегах, сообщает в среду, 19 сентября, UssurMedia.
Отмечается, что массовый побег устроили ребята от 11 до 17 лет.
Проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины случившегося, опрашивают сотрудников школы и очевидцев, передает РИА Новости.
Похожий случай произошел в сентябре 2016 года. Тогда из Рефтинского специального профессионального училища на Урале сбежали 46 воспитанников. Позже пятерых молодых людей, устроивших бунт, осудили.
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