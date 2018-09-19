В Перми рассматривают апелляцию по делу DJ Smash

Суд в Перми начал рассмотрение апелляции по делу об избиении DJ Smash

В конце июля Телепнев и Ванкевич были признаны виновными в избиении DJ Smash (Андрея Ширмана) в пермском ночном клубе "Дом Культуры". Конфликт произошел после отказа DJ Smash сделать повторную фотографию с Ванкевичем. Отмахнувшись от Ванкевича, музыкант вместе с ним упал на пол, Телепнев нанес Ширману два удара, от которых диджей снова упал. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели.

За умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, Ленинский районный суд Перми приговорил подсудимых к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Позже осужденные подали апелляционную жалобу.

В Пермском краевом суде представители осужденных намерены оспорить квалификацию уголовного дела. По мнению адвокатов, драка с DJ Smash произошла не из хулиганских побуждений — Телепнев якобы защищал друга, а Ванкевич сам получил травмы во время потасовки.

Сам DJ Smash заявил на своей странице в соцсети Instagram, что апелляция "позволит усугубить" приговор Телепневу и Ванкевичу.