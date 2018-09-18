Комиссия проверила производство «Союза»

Комиссия РКК «Энергия» не нашла нарушений в производстве «Союза»

Николай Севастьянов. Комиссия Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" по расследованию причин появления отверстия в обшивке космического корабля "Союз МС-09" не нашла системных проблем в технологии изготовления корабля, сообщил журналистам во вторник первый заместитель гендиректора "Роскосмоса"

" (Комиссия РКК "Энергия") пришла к выводу, что на производственном процессе не подтверждается, не видно системных проблем", — сказал он.

Изначально предполагалось, что отверстие могло появиться случайно в процессе сборки корабля, например, просверлено не в том месте. Комиссия пришла к выводу, что нарушений при сборке корабля "Союз МС-09" не было.