Опубликованы итоги расследования гибели журналистов в ЦАР

Опубликованы результаты независимого расследования гибели журналистов в ЦАР

Из разговора с персоналом гостиницы National в столице республики — Банги , где 28 июля остановились Джемаль, Расторгуев и Радченко, следовало, что фактически весь первый день в стране съемочная группа потратила на заселение, покупку сим-карт, попытку связаться с проводником по имени Мартин и выйти на контакт с водителем Бьенвеню Нвудокама.

Журналисты убедились, что рассказ погибших о высоких ценах и расходах в республике правдив: им пришлось оплачивать бензин (два доллара за литр — 134 рубля по текущему курсу) не только за арендованное авто, но и за пикапы жандармов, выделенных для охраны. Бюджет организованной ФАН трехнедельной командировки составил 32 тысячи долларов, у Джемаля, Расторгуева и Радченко было около 8,5 тысяч долларов на две недели.

Группе журналистов также не удалось попасть на базу, где российские инструкторы обучают солдат правительственной армии, куда не смогли пробраться и погибшие Джемаль, Расторгуев и Радченко. Комендант рассказал, что не помнит инцидентов с «непрошеными гостями».

Сотрудники отеля, где останавливались погибшие, утверждают, что и 30 июля, и накануне россияне выглядели спокойными. В 12:00 они покинули отель, а в 15:00 были в Дамаре, что, со слов местных, подтверждается записью в журнале post de Peage организации, которая взимает плату за проезд. Именно здесь, по словам Нвудокамы, они изменили маршрут. Генеральный прокурор отказал журналистам в доступе к биллингам, поэтому выяснить, говорили ли они по телефону, не удалось.

Захаров вел разговор с прокурором, в том числе и по телефону, но утверждает, что что во время общения речи о россиянах не шло.

Пикап Mitsubishi L200, на котором передвигались погибшие, был замечен несколькими часами позже этого же дня в Сибуте сотрудником post de Peage. На кордоне на выезде из Сибута расследователям указали на служащего правительственной армии, который стоял на посту вечером 30 июля. Он согласился говорить только за 350 долларов, а на попытки торговаться начал хвататься за автомат. В журнале, фиксирующем проезжающих через блокпост, нужной Mitsubishi не оказалось. На посту объяснили, что не все солдаты умеют писать, кроме того, из-за сотрудничества России и ЦАР некоторые автомобили пропускают без записи.

На пути к месту, где были найдены тела журналистов (в двух километрах от места убийства) расследователи встретили старосту деревни, который рассказал, что в 20:45 30 июля соседский мальчик привел к нему напуганного водителя Бьенвеню, который искал, где спрятаться. Бьенвеню рассказал, что вез троих россиян, которые хотели побыстрее попасть в Бамбари, несмотря на ночное время. На проселке между Сибутом и Декоа их остановили «неизвестные в бу-бу» (тюрбаны). Бьенвеню хотел проехать, не останавливаясь, но россияне сказали остановиться. К ним вышли трое мусульман и потребовали, чтобы журналисты и шофер вышли из машины. Еще несколько человек водитель заметил в траве. Увидев, что один из мусульман направился к Бьенвеню, он прыгнул в заведенную машину и уехал.

Расследователи указывают, что по показаниям Нвудокама, как их передают российские дипломатические органы, незнакомцы в тюрбанах говорили не по-французски и не на санго, но русские их понимали. Джемаль и Радченко имели представление о базовой арабской лексике, а большая часть опрошенных жителей Банги — арабоязычные сотрудники миссии ООН. Журналистам отказали в интервью с находящимся в следственном изоляторе Нвудокамой, заявив, что ни с кем, кроме официального следствия, тот не разговаривал. «Это не совсем так. Как минимум один раз водитель встречался с советником президента Валерием Захаровым и вторым секретарем российского посольства в ЦАР Виктором Токмаковым», — обращает внимание «Фонтанка».

Коллеги погибших журналистов не смогли найти ответы на следующие вопросы: почему они выехали из Банги в полдень, зная, что впереди долгая и трудная дорога, почему оказались в Дамаре только в 15:00, если от Банги ехать не больше часа, разговаривали ли они с кем-нибудь по телефону в Дамаре и что заставило их изменить маршрут, а также чем они два часа занимались в Сибуте.