Массовое отравление в Твери заинтересовало прокуратуру

Прокуратура выясняет обстоятельства массового отравления в больнице в Твери

Ранее СК РФ сообщил, что в Твери возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту отравления 30 пациентов и двух медработников в областной клинической больнице. У всех диагностирована острая кишечная инфекция. Следователи допрашивают руководство и персонал больницы, пробы пищи направлены на исследование.

"Прокуратура начала общенадзорную проверку. Там действительно не очень хорошая ситуация. Когда будут результаты проверки, мы сообщим о них", — сказала представитель региональной прокуратуры.

По данным управления Роспотребнадзора по Тверской области, информация об отравлении появилась в прошлую пятницу. Была сформирована бригада эпидемиологов и санитарных врачей для обследования объекта и отбора проб у заболевших, контактных лиц и персонала. Управление отмечает, что специалисты отобрали пробы готовой пищи, продовольственного сырья, питьевой воды, взяли смывы с объектов окружающей среды. Проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, информирует ведомство.