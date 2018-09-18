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Массовое отравление в Твери заинтересовало прокуратуру
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Прокуратура выясняет обстоятельства массового отравления в больнице в Твери 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура выясняет обстоятельства отравления 32 человек едой в больнице в Твери, сообщила РИА Новости во вторник представитель ведомства.
Ранее СК РФ сообщил, что в Твери возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту отравления 30 пациентов и двух медработников в областной клинической больнице. У всех диагностирована острая кишечная инфекция. Следователи допрашивают руководство и персонал больницы, пробы пищи направлены на исследование.
"Прокуратура начала общенадзорную проверку. Там действительно не очень хорошая ситуация. Когда будут результаты проверки, мы сообщим о них", — сказала представитель региональной прокуратуры.
По данным управления Роспотребнадзора по Тверской области, информация об отравлении появилась в прошлую пятницу. Была сформирована бригада эпидемиологов и санитарных врачей для обследования объекта и отбора проб у заболевших, контактных лиц и персонала. Управление отмечает, что специалисты отобрали пробы готовой пищи, продовольственного сырья, питьевой воды, взяли смывы с объектов окружающей среды. Проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, информирует ведомство.
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