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Россиянин заказал оптом убийства свидетелей
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Россиянин заказал оптом убийства свидетелей по своему уголовному делу 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Житель Самарской области заказал убийство четверых свидетелей по своему уголовному делу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета во вторник, 18 сентября.
«Заказ» у мужчины принял законспирированный оперативник, который вскоре сообщил, что один из свидетелей уже «убит».
Подозреваемый передал «исполнителю» четыре тысячи рублей и сведения о других запланированных жертвах. После этого заказчика задержали.
Следственный комитет предоставил оперативное видео, на котором видно, как правоохранители положили на землю водителя автомобиля «Ока», надели на него наручники и собираются поместить в служебную «Газель».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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