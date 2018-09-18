Умерла пострадавшая при взрыве в Дзержинске

Число жертв взрыва на оборонном заводе в Дзержинске возросло до шести

Женщина, получившая ожоги при взрыве на дзержинском заводе имени Свердлова, скончалась от травм в Приволжском исследовательском медицинском центре, сообщила во вторник пресс-служба предприятия. Таким образом, число жертв взрыва возросло до шести.

"17 сентября скончалась Елена Мамохина, пострадавшая при взрыве 31 августа на заводе Свердлова", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в одном из цехов завода имени Свердлова 31 августа во время перегрузки мин произошел взрыв аммонала. После взрыва возник пожар, общая площадь которого составила 100 кв. метров. Произошло частичное обрушение здания цеха. Ранее сообщалось, что погибли пять работников завода, шесть человек пострадали.

Предприятие является крупнейшим производителем всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности.