В больнице в Твери отравились люди

Более 30 человек отравились едой в больнице в Твери

По меньшей мере 30 пациентов и двое сотрудников больницы в Твери отравились больничной пищей, сообщили в Следственном комитете. По данному факту возбуждено уголовное дело. «Больше 30 человек отравились больничной пищей. В Твери возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту отравления 30 пациентов и 2 медработников в областной клинической больнице», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости. По данным СК, у всех диагностирована острая кишечная инфекция.