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В больнице в Твери отравились люди
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Более 30 человек отравились едой в больнице в Твери 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
По меньшей мере 30 пациентов и двое сотрудников больницы в Твери отравились больничной пищей, сообщили в Следственном комитете. По данному факту возбуждено уголовное дело.
«Больше 30 человек отравились больничной пищей. В Твери возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту отравления 30 пациентов и 2 медработников в областной клинической больнице», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
По данным СК, у всех диагностирована острая кишечная инфекция.
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