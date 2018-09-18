Ещё
СК выложил видео нападения на полицейских с топором
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК выложил видео нападения мужчины с топором на полицейских в Кургане 

Газета.Ru 1 час назад
Следственный комитет России опубликовал видеозапись нападения 38-летнего жителя Курганской области на полицейских в отделении Кургана, передает сайт газеты "Курган и курганцы".
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в здании центрального городского железнодорожного вокзала, после чего был доставлен в комнату полиции для составления протокола об административном нарушении в соответствии со ст. 20.21 КоАП России (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
В какой-то момент он достал из рюкзака топор, которым замахнулся на сотрудников полиции, однако был остановлен сотрудниками охранного предприятия, присутствовавших в качестве понятых. По факту произошедшего мужчине предъявили обвинения в соответствии с ч. 1 ст. 318 УК России (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Газета.Ru: последние новости
Пьяный украинец на лодке "Крым" врезался в танкер "Механик Погодин" В Екатеринбурге во время урока умер школьник Автомобиль двоюродного брата сестер Хачатурян взорвался во время курения
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20330
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции359
Россия назвала виновных в трагедии с Ил-20755
«Опять дауна родите»: Бледанс унизили на шоу Малахова15
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-1606
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
СК выложил видео нападения на полицейских с топором
Происшествия
02:37
На борту Ил-20 произошел «критический инцидент»
Армия
02:17
Россия назвала виновных в трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
05:43
Ход ракетой: что Россия узнала о сбитом «Боинге»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение