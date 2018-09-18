Ещё
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК выложил видео нападения мужчины с топором на полицейских в Кургане 

Газета.Ru 2 часа назад
Следственный комитет России опубликовал видеозапись нападения 38-летнего жителя Курганской области на полицейских в отделении Кургана, передает сайт газеты "Курган и курганцы".
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в здании центрального городского железнодорожного вокзала, после чего был доставлен в комнату полиции для составления протокола об административном нарушении в соответствии со ст. 20.21 КоАП России (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
В какой-то момент он достал из рюкзака топор, которым замахнулся на сотрудников полиции, однако был остановлен сотрудниками охранного предприятия, присутствовавших в качестве понятых. По факту произошедшего мужчине предъявили обвинения в соответствии с ч. 1 ст. 318 УК России (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Газета.Ru: последние новости
В Екатеринбурге во время урока умер школьник В Ростове-на-Дону обнаружили нелегальный "покер на гробах" Пьяный украинец на лодке "Крым" врезался в танкер "Механик Погодин"
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20418
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-16024
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20774
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции301
На борту Ил-20 произошел «критический инцидент»324
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
02:37
На борту Ил-20 произошел «критический инцидент»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение