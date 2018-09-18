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В РФ обнаружили нелегальный «покер на гробах»
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В Ростове-на-Дону обнаружили нелегальный «покер на гробах» 

Газета.Ru + ещё 16 1 час назад
Фото: Кадр из видео СК РФ
В Ростове-на-Дону обнаружили нелегальный игорный клуб, который действовал под видом салона ритуальных услуг. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Покерный стол, по данным следствия, стоял в подвальном помещении рядом с венками и гробами. При обыске в подвале было изъято 5 тысяч фишек на 7 миллионов рублей.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя г. Ростова-на-Дону. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 171.2 УК (незаконные организация и проведение азартных игр)", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье игорные заведения работали под видом пивных и интернет-кафе.
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