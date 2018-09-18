В РФ обнаружили нелегальный «покер на гробах»

В Ростове-на-Дону обнаружили нелегальный «покер на гробах»

Ростове-на-Дону обнаружили нелегальный игорный клуб, который действовал под видом салона ритуальных услуг. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Покерный стол, по данным следствия, стоял в подвальном помещении рядом с венками и гробами. При обыске в подвале было изъято 5 тысяч фишек на 7 миллионов рублей.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя г. Ростова-на-Дону. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 171.2 УК (незаконные организация и проведение азартных игр)", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье игорные заведения работали под видом пивных и интернет-кафе.