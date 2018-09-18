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Сингапурского пилота сняли с рейса из-за алкоголя в крови
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Власти проверяют пилота Singapore Airlines, не сдавшего тест на алкоголь перед вылетом 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Власти Сингапура начали расследование в отношении пилота местной авиакомпании Singapore Airlines, который не прошел предполетное медицинское обследование, поскольку в его крови было обнаружено повышенное содержание алкоголя. Об этом сообщил во вторник руководитель департамента контроля за полетами Управления гражданской авиации страны Алан Фо.
"Мы намерены провести самое серьезное расследование", — сказал он изданию The Straits Times. По его словам, "подобное происшествие является чрезвычайным для компании Сингапура. Это первый подобный случай за последние 10 лет", — добавил Фо.
Одновременно авиаперевозчик проводит самостоятельное расследование, однако от комментариев пока воздерживается.
Инцидент произошел 15 сентября, когда пилот, имя которого не сообщается, сдал положительный тест на содержания алкоголя перед рейсом компании Singapore Airlines из Мельбурна в Веллингтон. Австралийский власти, проводившие предполетную комиссию, отстранили экипаж и отменили рейс.
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