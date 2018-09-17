В Черногории погиб альпинист из России

Во время альпинистского похода в горах на севере Черногории погиб гражданин России . Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную горную службу спасения.

Отмечается, что инцидент произошел на горном массиве Дурмитор в районе Увита Греда.

"Гражданин России погиб вечером… во время альпинистского похода с группой соотечественников", — сообщили в службе спасения.

Возраст, а также имя альпиниста в данный момент не уточняются.

В службе также отметили, что сигнал о помощи был получен в 19.50 (20.50 мск).

Ранее сообщалось, что в горах Кабардино-Балкарии погибли четыре человека. Отмечалось, что альпинисты сорвались при восхождении на пятитысячник пик Пушкина.