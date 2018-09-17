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В Черногории погиб альпинист из России
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В Черногории погиб альпинист из России 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во время альпинистского похода в горах на севере Черногории погиб гражданин России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную горную службу спасения.
Отмечается, что инцидент произошел на горном массиве Дурмитор в районе Увита Греда.
"Гражданин России погиб вечером… во время альпинистского похода с группой соотечественников", — сообщили в службе спасения.
Возраст, а также имя альпиниста в данный момент не уточняются.
В службе также отметили, что сигнал о помощи был получен в 19.50 (20.50 мск).
Ранее сообщалось, что в горах Кабардино-Балкарии погибли четыре человека. Отмечалось, что альпинисты сорвались при восхождении на пятитысячник пик Пушкина.
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