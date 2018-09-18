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Назван виновный в смерти актера на съемках «Смерша»
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Звезда сериала «Бригада» назвал виновного в смерти актера на съемках «Смерша» 

Lenta.ru + ещё 1 21 минуту назад
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
Президент Гильдии каскадеров России, актер Александр Иншаков прокомментировал смерть актера на съемках сцены массовой драки для сериала «Смерш». Его слова передает НСН.
«Это ошибка постановщика трюка. Он должен был контролировать, работать с актером и во время съемок всегда находиться рядом», — предположил артист.
Иншаков подчеркнул, что постановочная драка с актерами, которых в кадре нельзя заменить каскадерами — очень серьезная работа, которая требует очень много времени.
«А у нас экономят и на времени, и на каскадерах, и на зарплате. И в результате такие травмы. Нельзя экономить. Каждый должен делать свое дело. Актер — играть, каскадер — работать за актера, подменяя его в нужный момент», — добавил он.
17 сентября стало известно, что 50-летний житель города Тутаева, задействованный в съемке сцены для сериала «Смерш», скончался, получив удар в висок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Александр Иншаков получил известность как каскадер: он принимал участие в таких фильмах, как «Крестоносец», «Ответный ход» и «Тегеран-43». Большинству зрителей он знаком по сериалу «Бригада», где он сыграл самого себя.
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