Иншаков назвал виновного в гибели актера «Смерша»

Звезда сериала «Бригада» назвал виновного в смерти актера на съемках «Смерша»

Президент Гильдии каскадеров России , актер Александр Иншаков прокомментировал смерть актера на съемках сцены массовой драки для сериала «Смерш». Его слова передает НСН.

«Это ошибка постановщика трюка. Он должен был контролировать, работать с актером и во время съемок всегда находиться рядом», — предположил артист.

Иншаков подчеркнул, что постановочная драка с актерами, которых в кадре нельзя заменить каскадерами — очень серьезная работа, которая требует очень много времени.

«А у нас экономят и на времени, и на каскадерах, и на зарплате. И в результате такие травмы. Нельзя экономить. Каждый должен делать свое дело. Актер — играть, каскадер — работать за актера, подменяя его в нужный момент», — добавил он.

17 сентября стало известно, что 50-летний житель города Тутаева, задействованный в съемке сцены для сериала «Смерш», скончался, получив удар в висок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Александр Иншаков получил известность как каскадер: он принимал участие в таких фильмах, как «Крестоносец», «Ответный ход» и «Тегеран-43». Большинству зрителей он знаком по сериалу «Бригада», где он сыграл самого себя.