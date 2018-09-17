Беременная дочь крупного бизнесмена выпала с балкона

17-летняя беременная дочь крупного бизнесмена и общественного деятеля выпала с балкона третьего этажа в центре Москвы , передает «МК».

По информации издания, 17-летняя девушка поссорилась с отцом своего будущего ребенка и пришла домой в расстроенных чувствах с бутылкой водки.

Увидев ее, младшая сестра пошла к отцу. Но когда мужчина вышел на балкон, он обнаружил там только опустошенный стакан и бутылку водки. А сама девушка уже лежала на асфальте.

Когда на место происшествие прибыла бригада скорой помощи, девушка находилась в сознании. Она заявила медикам, что упала с балкона сама.

По некоторым данным, соседи слышали женский крик, а потом слово «убийца».

Девушке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломом таза, алкогольную интоксикацию и беременность на раннем сроке.

В настоящее время опасений за ее жизнь и жизнь ребенка нет.