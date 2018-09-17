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Беременная дочь крупного бизнесмена выпала с балкона
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Беременная дочь крупного бизнесмена выпала с балкона 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
17-летняя беременная дочь крупного бизнесмена и общественного деятеля выпала с балкона третьего этажа в центре Москвы, передает «МК».
По информации издания, 17-летняя девушка поссорилась с отцом своего будущего ребенка и пришла домой в расстроенных чувствах с бутылкой водки.
Увидев ее, младшая сестра пошла к отцу. Но когда мужчина вышел на балкон, он обнаружил там только опустошенный стакан и бутылку водки. А сама девушка уже лежала на асфальте.
Когда на место происшествие прибыла бригада скорой помощи, девушка находилась в сознании. Она заявила медикам, что упала с балкона сама.
По некоторым данным, соседи слышали женский крик, а потом слово «убийца».
Девушке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломом таза, алкогольную интоксикацию и беременность на раннем сроке.
В настоящее время опасений за ее жизнь и жизнь ребенка нет.
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