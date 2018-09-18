В Калининграде нашли пропавшего ребенка, но не стали возвращать родителям

Сотрудники уголовного розыска нашли пропавшего накануне семилетнего ребенка, но не стали возвращать его родителям, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Калининградской области

Сообщение о пропаже ребенка из подъезда в Калининграде поступило в отдел полиции № 2 УМВД России по Калининграду во вторник около 20.30. На поиски школьника отправилась вся полиция. Сотрудники ПДН, уголовного розыска, патрульные полицейские обследовали местность. В среду рано утром ребенка обнаружили, рассказала подполковник внутренней службы начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая

Она рассказала, что полиция всю ночь искала Матвея в ближайших дворах, на детских площадках, в открытых подъездах, подвалах, и только на рассвете внутри недостроенного строительного объекта на матрасе был найден свернувшийся в клубок от холода мальчик.

"Его отвезли в отдел полиции, накормили, сейчас ребенок доставлен в детскую областную больницу до того, как органы опеки не определят его дальнейшее место пребывания, так как в квартире рядом с пьющими мамой и отцом находиться Матвею небезопасно", — сказала Поставничая.

По имеющимся у полиции сведениям, в доме первоклассника Матвея нет даже самого необходимого для жизни, он уже не раз пропустил уроки в школе. Мальчик пребывал в постоянном страхе, боялся возвращаться домой. По словам руководителя пресс-службы, сотрудники ПДН собирают все документы на ограничение родительских прав матери.