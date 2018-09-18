Ещё
В Калининграде нашли пропавшего ребенка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде нашли пропавшего ребенка, но не стали возвращать родителям 

РИА Новости + ещё 8 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники уголовного розыска нашли пропавшего накануне семилетнего ребенка, но не стали возвращать его родителям, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.
Сообщение о пропаже ребенка из подъезда в Калининграде поступило в отдел полиции № 2 УМВД России по Калининграду во вторник около 20.30. На поиски школьника отправилась вся полиция. Сотрудники ПДН, уголовного розыска, патрульные полицейские обследовали местность. В среду рано утром ребенка обнаружили, рассказала подполковник внутренней службы начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.
Она рассказала, что полиция всю ночь искала Матвея в ближайших дворах, на детских площадках, в открытых подъездах, подвалах, и только на рассвете внутри недостроенного строительного объекта на матрасе был найден свернувшийся в клубок от холода мальчик.
"Его отвезли в отдел полиции, накормили, сейчас ребенок доставлен в детскую областную больницу до того, как органы опеки не определят его дальнейшее место пребывания, так как в квартире рядом с пьющими мамой и отцом находиться Матвею небезопасно", — сказала Поставничая.
По имеющимся у полиции сведениям, в доме первоклассника Матвея нет даже самого необходимого для жизни, он уже не раз пропустил уроки в школе. Мальчик пребывал в постоянном страхе, боялся возвращаться домой. По словам руководителя пресс-службы, сотрудники ПДН собирают все документы на ограничение родительских прав матери.
Последние новости
Стало известно, по чьей вине был сбит российский Ил-20 "Меня продали за 15 марок". Как жили люди, угнанные немцами из СССР Катастрофа "хайли лайкли". Москва сломала оружие информационной войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20405
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20773
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20804
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-16024
Земля могла погибнуть: в NASA хранили страшную тайну12
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение