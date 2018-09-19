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Верблюд напал на зрителей во время циркового шоу
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Верблюд напал на зрителей во время циркового шоу: видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Pixabay
Из-за нападения испуганного животного пострадали семь человек.
В одном из американских цирков верблюд травмировал семь человек, шесть из которых оказались детьми. Инцидент произошел в городе Питтсбург, штат Пенсильвания, во время представления Shrine Circus.
Зрителям предложили спуститься на арену, чтобы поближе посмотреть на животных. Однако что-то испугало верблюда, после чего он сорвался с места с наездником на спине и поскакал по арене.
Вскоре работники цирка смогли усмирить животное, однако несколько человек успели получить травмы.
Видео, на котором запечатлен инцидент, публикует телеканал Fox News.
Отмечается, что внештатная ситуация не послужила поводом для отмены представления — спустя небольшой перерыв на арену с новым номером вышли артисты вместе с животными.
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