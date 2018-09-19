Верблюд напал на зрителей во время циркового шоу: видео

Из-за нападения испуганного животного пострадали семь человек.

В одном из американских цирков верблюд травмировал семь человек, шесть из которых оказались детьми. Инцидент произошел в городе Питтсбург , штат Пенсильвания, во время представления Shrine Circus.

Зрителям предложили спуститься на арену, чтобы поближе посмотреть на животных. Однако что-то испугало верблюда, после чего он сорвался с места с наездником на спине и поскакал по арене.

Вскоре работники цирка смогли усмирить животное, однако несколько человек успели получить травмы.

Отмечается, что внештатная ситуация не послужила поводом для отмены представления — спустя небольшой перерыв на арену с новым номером вышли артисты вместе с животными.