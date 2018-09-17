В Ленобласти полицейского обвиняют в насилии

В Ленинградской области полицейских обвиняют в насилии, повлекшем смерть задержанного

Ленинградской области трёх полицейских обвиняют в превышении полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает прокуратура региона.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению трёх сотрудников полиции 112 ОП ОМВД России по Кировскому району ЛО и ГУ МВД России по г. Санкт — Петербургу и Ленинградской области в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в» ч.3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий), ч.4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, обвиняемые полицейские незаконно применили насилие к задержанному по подозрению в хищении имущества. В результате он скончался.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кировский городской суд.