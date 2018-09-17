Свидетеля по делу о взятке экс-главе УСБ расстреляли

В Ленинградской области расстреляли автомобиль предпринимателя Бадри Шенгелии, имя которого фигурировало в деле о получении взятки экс-главой управления собственной безопасности (УСБ) СКР Михаила Максименко. В результате ЧП бизнесмен скончался, сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошёл днём во Всеволжском районе области в 23 километрах от трассы «Сортвала», сообщает Газета.ру. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, Шенгелия выступал в суде свидетелем по делу о взятке для освобождения криминального авторитета.