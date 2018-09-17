Ещё
Свидетеля по делу о взятке экс-главе УСБ расстреляли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свидетеля по делу о взятке экс-главе УСБ СКР расстреляли в Ленобласти 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Ленинградской области расстреляли автомобиль предпринимателя Бадри Шенгелии, имя которого фигурировало в деле о получении взятки экс-главой управления собственной безопасности (УСБ) СКР Михаила Максименко. В результате ЧП бизнесмен скончался, сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошёл днём во Всеволжском районе области в 23 километрах от трассы «Сортвала», сообщает Газета.ру. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, Шенгелия выступал в суде свидетелем по делу о взятке для освобождения криминального авторитета.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Названо имя актёра, погибшего на съёмках сериала «Смерш» В Минобороны рассказали, кому доставили сбившую малайзийский Boeing ракету В Екатеринбурге школьник умер во время учебного дня
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Валерий Шувалов погиб на съемках за 500 рублей22
«*** вам, а не российских граждан»204
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17545
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына149
Поклонскую лишили еще одного поста106
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
01:20
«*** вам, а не российских граждан»
Общество
03:24
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17
В мире
04:55
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH17
Армия
00:45
Николай Носков госпитализирован
Шоу-бизнес
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение