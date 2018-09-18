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За места в свадебном кортеже дрались и стреляли
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Массовая драка за место в кортеже произошла на свадьбе в Ингушетии 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Видео появилось в Telegram-канале.
По кавказским традициям, почетным считается, если машина пришла в кортеже сразу за автомобилем с невестой. Победитель получает дорогостоящий подарок: крупную сумму денег или отдельный стол, за которым будут сидеть его приятели.
Водитель машины с молодоженами подъехал к дому, где планировались гулянья. За машиной новобрачных выстроились сразу две легковушки. Одного из автолюбителей не устроило такое соперничество. Он вышел из машины, подпрыгнул и ударил капот конкурента ногой. После на него сразу же накинулись несколько десятков свидетелей — гостей свадьбы. Среди защитников были и молодые люди, и старшее поколение. В ход они пустили кулаки. Некоторые очевидцы подбирались к месту ЧП, прыгая по крыше одного из автомобилей.
На последних кадрах видно, что участников потасовки начали разнимать другие гости торжества.
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