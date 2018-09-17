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В Днепре отравились почти 40 школьников
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В Днепре число отравившихся школьников выросло до 38 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число отравившихся школьников в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) выросло до 38, сообщил в понедельник директор департамента охраны здоровья населения днепровского городского совета Андрей Бабский.
По его словам, дети чувствуют себя лучше, часть из них уже выписали.
Ранее украинский телеканал "Прямой" сообщил, что более 100 детей отравились в одной из школ в Днепре, двое из них в реанимации и один в коме. Однако местные власти позже сообщили, что в больницу попали 16 школьников, причины возникновения инфекции устанавливаются, создана специальная комиссия, которая проверяет состояние здоровья других учеников школы и их ближайшего окружения. Обследуют и персонал школьного пищеблока, инвентарь кухни и непосредственно продукты.
"По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) текущего дня заболело 38 детей. Но сегодня уже можно говорить о положительной динамике. Больные дети чувствуют себя лучше. В настоящее время из стационаров выписаны под амбулаторное наблюдение восемь детей. В стационарах города и в дальнейшем находятся 22 ребенка и восемь детей получают лечение в домашних условиях", — написал Бабский в Facebook.
Он также сообщил, что 15-16 сентября врачи занимались организацией необходимых процессов для скорейшего выздоровления пострадавших школьников. В частности, врачи амбулаторий провели медицинский осмотр почти всех учеников 62-й школы по месту жительства.
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