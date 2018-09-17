Ещё
Семь человек сходили на фестиваль и умерли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семь человек сходили на музыкальный фестиваль и умерли 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Shutterstock
Семь посетителей музыкального фестиваля Vietnam Electronic Weekend в Ханое, Вьетнам, скончались от передозировки наркотиками. Об этом сообщает издание VnExpress International в понедельник, 17 сентября.
Отмечается, что с симптомами передозировки в больницы было доставлено гораздо большее число людей с фестиваля. Издание отмечает, что в полиции затрудняются назвать точное число пострадавших, однако считают инцидент «чрезвычайно серьезным». Подробности произошедшего, в том числе вид наркотика, из-за которого погибли посетители мероприятия, не раскрываются.
Vietnam Electronic Weekend — крупнейший фестиваль электронной музыки во Вьетнаме. В день инцидента его посетили около пяти тысяч человек. Свидетели рассказали, что людям не хватало места, толпа теснилась в узком пространстве между тремя сценами.
29 мая сообщалось, что два человека скончались на музыкальном фестивале Mutiny Festival в Великобритании. Перед смертью 18-летняя Джорджия Джонс и 20-летний Томми Кован отдельно друг от друга приняли экстази. Фестиваль был отменен. После произошедшего организаторов обвинили в отсутствии доступа к питьевой воде на мероприятии.
Последние новости
Жириновский на телешоу Соловьева обещал вымазать депутата фекалиями Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Любитель мяса с кровью заработал червя в мозгу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17188
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю99
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH1722
«*** вам, а не российских граждан»33
Николай Носков госпитализирован9
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
01:20
«*** вам, а не российских граждан»
Общество
03:24
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17
В мире
04:55
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH17
Армия
00:45
Николай Носков госпитализирован
Шоу-бизнес
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
06:32
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17
В мире Украина
37:27
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение