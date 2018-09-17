В Екатеринбурге школьник умер во время урока

Прокуратура начала проверку по факту гибели ученика пятого класса в гимназии Екатеринбурга , сообщает региональное надзорное ведомство.

По информации прокуратуры, в понедельник в гимназии № 47 во время шестого урока учительница, проходя между рядами, заметила, что у одного из учеников класса текут слезы. Школьник пояснил, что у него сильно болит голова, после чего учительница в сопровождении других учеников отправила ребенка в медпункт.

"Медицинский работник вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Бригада скорой помощи доставила мальчика в больницу, где, несмотря на усилия врачей, учащийся гимназии скончался", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что семья ребенка положительная, мальчик учился на "отлично". По предварительным данным, занятий физкультуры в классе, в котором обучался гимназист, в день ЧП не было.

Сейчас сотрудники ведомства опрашивают педагогов и медработников, устанавливается, своевременно ли была оказана медпомощь ребенку. Точная причина смерти будет установлена после получения результатов судебно-медицинской экспертизы, добавили в прокуратуре.