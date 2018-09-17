Ещё
В Екатеринбурге школьник умер во время урока
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге школьник умер во время урока 

РИА Новости + ещё 12 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура начала проверку по факту гибели ученика пятого класса в гимназии Екатеринбурга, сообщает региональное надзорное ведомство.
По информации прокуратуры, в понедельник в гимназии № 47 во время шестого урока учительница, проходя между рядами, заметила, что у одного из учеников класса текут слезы. Школьник пояснил, что у него сильно болит голова, после чего учительница в сопровождении других учеников отправила ребенка в медпункт.
"Медицинский работник вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Бригада скорой помощи доставила мальчика в больницу, где, несмотря на усилия врачей, учащийся гимназии скончался", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что семья ребенка положительная, мальчик учился на "отлично". По предварительным данным, занятий физкультуры в классе, в котором обучался гимназист, в день ЧП не было.
Сейчас сотрудники ведомства опрашивают педагогов и медработников, устанавливается, своевременно ли была оказана медпомощь ребенку. Точная причина смерти будет установлена после получения результатов судебно-медицинской экспертизы, добавили в прокуратуре.
Последние новости
Как у России нашли бессовестные деньги Немцы уличили США в обходе санкций. Те просто оказались хитрее Они все крушат: банда подростков под Курганом держит в страхе все село
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17188
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю99
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH1722
«*** вам, а не российских граждан»33
Николай Носков госпитализирован9
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
01:20
«*** вам, а не российских граждан»
Общество
03:24
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17
В мире
04:55
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH17
Армия
00:45
Николай Носков госпитализирован
Шоу-бизнес
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
06:32
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17
В мире Украина
37:27
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение