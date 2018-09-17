Плакал и жаловался на боли: школьник умер на занятиях

Ребенок умер на занятиях в школе

Прокуратура в Екатеринбурге организовала проверку в связи со смертью школьника в гимназии №47.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области , во время урока в пятом классе учительница заметила, что по лицу одного из учеников текут слезы. Мальчик объяснил, что у него сильно болит голова.

Ребенка сопроводили в медпункт, где ему вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия бригады скорой помощи, ребенок скончался по дороге в больницу.

Обстоятельства гибели несовершеннолетнего выясняются — сотрудники прокуратуры ожидают результаты судебно-медицинской экспертизы.