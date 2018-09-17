Школьница спасла ребенка от подкравшейся пумы

Юная американка спугнула стрелой приблизившуюся к ее шестилетнему брату пуму. Об этом сообщил информационный портал Fox News.

Инцидент произошел в городке Инчелиум, штат Вашингтон. 16-летняя Амая Симпсон (Amaya Simpson) гуляла со своим младшим братом Коулом Сеймором (Cole Seymour) по лесу. Они тренировались дуть в манок для привлечения оленей, когда девушка заметила, что в паре метров от ее брата сидит пума.

«Я помню, как мне стало страшно, я повернула голову и увидела огромную коричневую голову среди веток и кустов», — рассказала девушка. Она велела брату бежать, а сама выстрелила в животное из лука. Стрела задела ухо пумы, и хищник убежал.

Дети рассказали о случившемся отцу. Тот взял винтовку и собаку, нашел пуму и убил ее. Тело зверя отдали таксидермисту, чтобы тот сделал из него чучело.

Пума — один из самых крупных представителей семейства кошачьих в мире. С 1890 по 2004 год в Северной Америке зафиксировано около ста нападений пум на человека. Обычно жертвами становились дети или люди невысокого роста. Нападения происходили в сумерках или ночью.

В апреле сообщалось, что американская семья спасла собаку от пумы. Они шумели и светили на дикого зверя фонариком, и, когда тот отвлекся, израненный пес сумел вырваться.