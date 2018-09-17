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В Ростове-на-Дону подросток распылил газ в школе
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В Ростове-на-Дону подросток распылил газ в школе 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Два человека обратились за медицинской помощью после того, как школьник распылил перцовый баллончик в одном из учебных заведений Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области.
По его словам, утром в понедельник в полицию поступило сообщение о том, что в одной из школ произошло распыление газа из перцового баллончика. На место прибыли правоохранители.
"По предварительным данным, несовершеннолетний из хулиганских побуждений распылил газ, в месте распыления находились один взрослый и семеро несовершеннолетних… Сотрудник учебного заведения и один ребенок обратились в медицинское учреждение", — сказал он.
На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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