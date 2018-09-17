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Во время съемки телесериала «СМЕРШ» произошла трагедия
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Актер погиб на съемках сцены массовой драки для телесериала «СМЕРШ» в Ярославской области 

ТАСС + ещё 7 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти актера во время съемок сцены массовой драки для телесериала "СМЕРШ" в Ярославской области. Об этом сообщает ведомство в мессенджере "ТамТам".
"По факту смерти мужчины на съемках телесериала "СМЕРШ" возбуждено уголовное дело. 14 сентября на съемках фильма в городе Тутаеве 50-летний мужчина, предположительно, получил удар в висок во время репетиции сцены массовой драки. В больнице он скончался", — поясняет ведомство.
Следователи осмотрели место происшествия. В качестве свидетелей допрашиваются члены съемочной группы, в том числе актер Алексей Макаров. Назначена судмедэкспертиза для определения точной причины смерти пострадавшего.
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