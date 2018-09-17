На съемках сериала «Смерш» погиб актер

В ходе съемок сериала «Смерш» погиб актер. Об этом сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, 14 сентября 50-летний актер массовки принимал участие в съемках в Ярославской области сцены массовой драки. Во время съемок один из коллег ударил мужчину в висок по-настоящему и слишком сильно. В результате пострадавший был доставлен в больницу, где и скончался.

По факту смерти актера на съемочной площадке Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время правоохранители допрашивают свидетелей инцидента.

В середине августа в тбилисском лифте умер актер популярного в Грузии сериала «Подруги моей жены». Труп Зузу Бежашвили был обнаружен жильцом одного из домов в грузинской столице. В связи со смертью актера местные полицейские возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».