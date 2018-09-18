В документах по малайзийскому «Боингу» нашли нестыковки

В российских документах по малайзийскому «Боингу» нашли нестыковки

В документах, предоставленных Минобороны России по ракете, сбившей малайзийский «Боинг» над Донбассом в 2014 году, есть нестыковки. Об этом пишет «Новая газета».

В «восстановленном подлиннике формуляра» на двигатель под номером 8869032 видно, что дата создания копии документа — 14 января 1986 года. При этом датой изготовления изделия значится 24 декабря того же года. По мнению журналистов «Новой», разница в датах может свидетельствовать о том, что документ изначально не имел отношения к сбившей «Боинг» ракете и что его редактировали позднее.

Кроме того, издание обратило внимание на почерк заполнителя другой бумаги — «сводной ведомости на изделие». В документе якобы видно, что цифры серийного номера ракеты написаны несколько иначе, чем остальные. Кроме того, пишет газета, «заметно, что при написании последних двух цифр использовалась более светлая тушь». В связи с этим журналисты планируют показать документ экспертам-почерковедам.

17 сентября на брифинге представители Минобороны заявили, что ракета, которой был сбит малайзийский «Боинг», была произведена в Долгопрудном Московской области и в 1986 году отправлена в войсковую часть 20152 Украинской ССР. Ныне это 223-й зенитно-ракетный полк ВСУ, дислоцирующийся в городе Стрый Львовской области. Данное формирование, как отметили в Москве, неоднократно привлекалось к силовой операции в Донбассе. В Минобороны подчеркивают, что эти сведения полностью опровергают обвинения в адрес России в причастности к гибели самолета.