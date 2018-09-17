Радикалы устроили потасовку в центре Киева

У здания Генпрокуратуры в Киеве радикалы устроили потасовку

В Киеве радикалы в понедельник попытались силой прорваться в здание Гепрокуратуры. Во время беспорядков пострадали как минимум семь сотрудников полиции.

Митингующие вышли на улицы в Киеве после того, как власти Украины выдали в Россию Тимура Тумгоева — выходца из Ингушетии. Он воевал в Донбассе на стороне украинской армии, отмечает "ТВ Центр".

Участники акции подожгли резиновые покрышки и мусорный бак, начали закидывать Генпрокуратуру камнями. Для разгона агрессивной толпы полиция применила слезоточивый газ.