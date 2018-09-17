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Радикалы устроили потасовку в центре Киева
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У здания Генпрокуратуры в Киеве радикалы устроили потасовку 

ТВ Центр + ещё 4 35 минут назад
Фото: ТВ Центр
В Киеве радикалы в понедельник попытались силой прорваться в здание Гепрокуратуры. Во время беспорядков пострадали как минимум семь сотрудников полиции.
Митингующие вышли на улицы в Киеве после того, как власти Украины выдали в Россию Тимура Тумгоева — выходца из Ингушетии. Он воевал в Донбассе на стороне украинской армии, отмечает "ТВ Центр".
Участники акции подожгли резиновые покрышки и мусорный бак, начали закидывать Генпрокуратуру камнями. Для разгона агрессивной толпы полиция применила слезоточивый газ.
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