Ещё
В Самаре завели дело после смерти женщины в больнице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре завели дело после смерти женщины в больнице 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пожилой женщины в самарской больнице во время процедуры, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК по региону.
По данным следствия, 8 августа 2018 года 65-летняя женщина обратилась в одно из медицинских учреждений Самары для проведения фиброколонскопии. Во время процедуры пациентка скончалась.
"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти другому человеку по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.
Последние новости
Немцы уличили США в обходе санкций. Те просто оказались хитрее Они все крушат: банда подростков под Курганом держит в страхе все село В красноярском зоопарке появился "лютоволк"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в Подмосковье596
Порошенко разорвал дружбу с Россией302
Звезда «Убойной силы» впал в кому24
Порошина беременна от женатого актера1
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH1793
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
06:32
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Армия Другое
04:50
Порошенко разорвал дружбу с Россией
В мире Украина
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в Подмосковье
Происшествия Армия
00:40
Кремль отреагировал на данные о связи «отравителя» Скрипалей с Минобороны
Политика
03:45
Пугачева закрыла школу талантов
Шоу-бизнес
02:15
Звезда «Убойной силы» впал в кому
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал смех в Сети
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение