В Самаре завели дело после смерти женщины в больнице

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пожилой женщины в самарской больнице во время процедуры, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК по региону.

По данным следствия, 8 августа 2018 года 65-летняя женщина обратилась в одно из медицинских учреждений Самары для проведения фиброколонскопии. Во время процедуры пациентка скончалась.