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Турист сорвался при восхождении на Эльбрус
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Звезда «Убойной силы» впал в кому

Турист сорвался при восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один из 17 туристов зарегистрированной группы сорвался при восхождении на южном склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарской Республике (КБР), ведутся его поиски. Об этом в понедельник говорится на сайте республиканского ГУ МЧС России.
"В 08:50 минут 17 сентября поступила предварительная информация о том, что на высоте 5100 метров (южный склон горы Эльбрус) сорвался участник восхождения, входящий в зарегистрированную группу из 17 человек", — говорится в сообщении.
На поиск туриста направили пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и две единицы техники.
Подробности происшествия устанавливаются.
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