В Армении прогремел взрыв в жилом доме

В Армении прогремел взрыв в пятиэтажном доме

Взрыв произошел 16 сентября вечером в армянском городе Раздан , на месте специалисты обнаружили электродетонаторы, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС страны.

"Шестнадцатого сентября вечером в одной из квартир пятиэтажного здания в городе Раздан (Котайкская область, в 45 километрах от Еревана) произошел взрыв, пострадавших нет. Спасатели оградили территорию и эвакуировали 30 жителей", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. По данным МЧС, в результате взрыва были разрушены стены, повреждены окна, двери, имущество.

"В результате инженерной проверки обнаружены часы с подключенными электропроводами, четыре электродетонатора и четыре капсюля-детонатора для огневого способа подрыва, пульт дистанционного управления автосигнализацией с батарейкой, которые предназначены для осуществления взрыва", — говорится в сообщении. Отмечается, что кинологи не обнаружили в здании других взрывных устройств, обстоятельства выясняются.