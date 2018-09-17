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Ребенок пострадал от взрыва петарды в Ленобласти
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Звезда «Убойной силы» впал в кому
Звезда «Убойной силы» впал в кому

В Ленинградской области петарда взорвалась в руках у мальчика 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Восьмилетний мальчик в Ленинградской области пострадал при взрыве петарды в руках, следственные органы проводят проверку, сообщает региональное СУСК РФ.
"По предварительным данным, 16 сентября в деревне Тавры Всеволожского района Ленобласти в руках мальчика взорвалась петарда. Состояние ребенка удовлетворительное", — говорится в сообщении.
Ребенка поздним вечером доставили в больницу Санкт-Петербурга, у него зафиксированы переломы и рваные раны пальцев руки и щеки.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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