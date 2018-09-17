Ребенок пострадал от взрыва петарды в Ленобласти

В Ленинградской области петарда взорвалась в руках у мальчика

РФ. Восьмилетний мальчик в Ленинградской области пострадал при взрыве петарды в руках, следственные органы проводят проверку, сообщает региональное СУСК

"По предварительным данным, 16 сентября в деревне Тавры Всеволожского района Ленобласти в руках мальчика взорвалась петарда. Состояние ребенка удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Ребенка поздним вечером доставили в больницу Санкт-Петербурга, у него зафиксированы переломы и рваные раны пальцев руки и щеки.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.