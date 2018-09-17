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Житель Ямала устроил дебош на борту самолета, а затем и на земле
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Житель Ямала устроил дебош на борту самолета, а затем и на земле 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Соответствующую информацию сегодня предоставили в Управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.
Инцидент произошел в салоне самолета, следовавшего из Томска в Горно-Алтайск через Новосибирск. 43-летний житель Ямала во время промежуточной посадки устроил дебош, оскорблял бортпроводников и пассажиров. Командир воздушного судна вызвал полицию, которая увела хулигана, передает URA.RU. В дежурной части аэропорта Толмачево в ходе составления административного протокола мужчина начал оскорблять сотрудников полиции, вследствие чего в отношении дебошира было заведено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти».
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