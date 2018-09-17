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Житель Кузбасса вырыл могилу для живой супруги
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Звезда «Убойной силы» впал в кому
Звезда «Убойной силы» впал в кому

Житель Кузбасса вырыл могилу для живой супруги 

360tv.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Кузбассе отец вместе с сыном из мести вырыли могилу для живой женщины. Об этом сообщили в региональном УФССП.
Жительница Юрги заметила в подъезде около своей квартиры крышку гроба и ужаснулась. Позже она нашла на кладбище вырытую могилу и надгробный камень, на котором была ее фотография. Женщина не на шутку испугалась и обратилась к судебным приставам.
Во время разбирательств выяснилось, что ее экс-супруг и его сын от другой женщины решили отомстить бывшей жене и устроили ее «похороны». Судебные приставы обязали обидчиков закопать яму и заплатить пострадавшей по пять тысяч рублей компенсации.
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