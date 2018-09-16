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Один человек погиб при хлопке в подмосковной бане
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Один человек погиб при хлопке в подмосковной бане 

Газета.Ru + ещё 6 38 минут назад
Фото: РИА Новости
В Центральном региональном центре МЧС по Московской области сообщили о хлопке, который произошел в подмосковной Рузе, передает РИА "Новости".
"На улице Социалистическая произошел хлопок в бане, предварительно пострадали четыре человека", — рассказали в ведомстве.
По словам источника в правоохранительных органах, в результате хлопка обвалилась крыша бани, из-за чего один человек погиб и еще четверо пострадали.
"В бане находилась компания из пяти человек. Их придавило обрушившейся из-за ветхости крышей", — рассказал источник.
По его словам, среди тех, кто находился в бане есть один тяжело пострадавший.
В главке Следственного комитета по Подмосковью сообщили о начале проверки по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в жилом доме взорвался водонагреватель.
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