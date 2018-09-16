Один человек погиб при хлопке в подмосковной бане

"На улице Социалистическая произошел хлопок в бане, предварительно пострадали четыре человека", — рассказали в ведомстве.

По словам источника в правоохранительных органах, в результате хлопка обвалилась крыша бани, из-за чего один человек погиб и еще четверо пострадали.

"В бане находилась компания из пяти человек. Их придавило обрушившейся из-за ветхости крышей", — рассказал источник.

По его словам, среди тех, кто находился в бане есть один тяжело пострадавший.

В главке Следственного комитета по Подмосковью сообщили о начале проверки по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в жилом доме взорвался водонагреватель.