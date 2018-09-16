Ещё
Число погибших при шторме «Флоренс» выросло
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число погибших при шторме «Флоренс» выросло до 15 человек 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп провел в воскресенье совещание по борьбе с последствиями шторма "Флоренс", сообщил Белый дом.
Тем временем число погибших возросло до 15 человек — в Южной Каролине СМИ сообщили о гибели двух людей в ДТП, вызванном ураганом. "Флоренс", в прошлом ураган опасной 4-й категории, обрушился на Атлантическое побережье в пятницу и постепенно ослаб до шторма, а затем до тропической депрессии.
"Президент Трамп продолжает отслеживать готовность и реагирование на ураган "Флоренс", — сообщает Белый дом.
Для Трампа провели брифинг министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, командующий береговой охраной США адмирал Карл Шульц и глава Агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг.
Также Трамп переговорил на выходных по телефону с мэрами городов Мертл-Бич (Южная Каролина) и Нью-Берн (Северная Каролина), обсудив с ними спасательные операции. Трамп пообещал мэрам немедленную федеральную помощь в случае необходимости.
Несмотря на то, что "Флоренс" продолжает ослабевать, риск наводнений остается высоким по всей территории Северной и Южной Каролины.
Последние новости
Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы Российские военные применили уникальные ракеты-невидимки Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине дали подсказку по Донбассу126
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась155
Офшорный олигарх-президент ведет Киев к кровопролитию94
Крымскому мосту вынесли вердикт328
США выразили жесткую позицию по Крыму74
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение