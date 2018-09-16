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В Риге локализовали крупный пожар
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В Риге локализовали крупный пожар складского здания 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крупный пожар в складском здании на улице Бривибас в Риге локализован, продолжаются работы по его тушению, сообщает в Twitter Государственная пожарно-спасательная служба Латвии.
Крупный пожар произошел в трехэтажном здании на Бривибас гатве в Риге, где располагаются складские помещения, вечером в воскресенье. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.
"Пожар был локализован, пожарные продолжают работу, чтобы его окончательно ликвидировать", — сообщили в службе. В результате пожара люди не пострадали.
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