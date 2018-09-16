В Риге локализовали крупный пожар

Крупный пожар в складском здании на улице Бривибас в Риге локализован, продолжаются работы по его тушению, сообщает в Twitter Государственная пожарно-спасательная служба Латвии.
Крупный пожар произошел в трехэтажном здании на Бривибас гатве в Риге, где располагаются складские помещения, вечером в воскресенье. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.
"Пожар был локализован, пожарные продолжают работу, чтобы его окончательно ликвидировать", — сообщили в службе. В результате пожара люди не пострадали.