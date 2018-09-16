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Стрельба в центре Брюсселя: пострадали двое
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При стрельбе в центре Брюсселя пострадали два человека 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: AP Photo / Virginia Mayo
Стрельба произошла в воскресенье утром на одной из улиц в центре бельгийской столицы, два человека получили ранения, нападавших ищет полиция, сообщила РИА Новости представитель отдела полиции столичного района Иксель Ильс ван де Кеер.
Инцидент произошел рядом с одним из баров на улице Круа де фер, которая расположена в нескольких минутах ходьбы от Королевского дворца, Музея изящных искусств и здания Палаты представителей парламента.
"Сегодня утром полиция выезжала по вызову на улицу Круа де фер в связи с выстрелами. Два человека получили ранения, один в ногу, другой осколками, они были госпитализированы. Нападавшие, которых могло быть пятеро или шестеро, скрылись на автомобиле. Проводится расследование, ведется розыск подозреваемых", — сообщила она.
По словам представителя полиции, о мотивах нападения говорить преждевременно, делом занимается прокуратура.
В воскресенье в бельгийской столице проходит "день без автомобиля", передвигаться по улицам разрешено только транспортным средствам экстренных служб.
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