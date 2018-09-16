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Число жертв шторма «Флоренс» увеличилось
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Число жертв шторма «Флоренс» в США увеличилось до 13 человек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Steve Helber
Число жертв тропического шторма "Флоренс" возросло до 13, сообщает телеканал ABC News.
Ранее сообщалось, что в результате стихии в США погибли 11 человек.
Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу и сразу же стал ослабевать, сейчас его статус понижен до шторма. Опасность от ветра значительно снизилась — он не превышает 75 километров в час. Однако по-прежнему сохраняется угроза сильных наводнений, поскольку шторм принес огромное количество осадков и почти прекратил движение с выходом на сушу.
Более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света.
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